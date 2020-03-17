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BASIC | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
HISIRIS | ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
FACE SPECIAL CARE
EYE LIFE GOLDEN CODE
BIO HLS | БИО СТИМУЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
VITAMIN С | ВИТАМИН С
Lamic Cosmetici | Ламик косметик
ARAVIA | АРАВИЯ
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ARAVIA Laboratories
ARAVIA Organic
ARAVIA Professional
ARAVIA НАБОРЫ КОСМЕТИКИ
SE COSMETICS
ASTRUM | АСТРУМ
BIO-REX | БИО-РЕКС
Dikson | Диксон
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ARGABETA - НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ
BARBER POLE
DIKSO BLONDE
DIKSONATURA
DIKSOPLEX Лечение и защита волос
FORMULA WASH
KEIRAS
KEIRAS URBAN BARRIER LINE
LUXURY CAVIAR
STAYLING СТАЙЛИНГ
Лечебные ампулы
Маски, Сыворотки, Бальзамы
Окрашивание волос
Шампуни ONE`S , DIKSON TREAT
Шампунь особого назначения
Шампунь серия S / Маски серия M
GIGI | ДЖИДЖИ
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3D HYALU FILL
ACNON
AROME ESSENCE
BIOPLASMA
CITY NAP
COLLAGEN ELASTIN
SUN CARE
VITAMIN E
Pampas | Пампас
POGO | ПОГО
NeosBioLab | НеосБиоЛаб
Neoleor | Неолеор
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+7 926 721-53-30
+7 926 721-53-30
Отдел продаж
+7 916 043-77-63
Отдел продаж
Обратный звонок
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Обработка заказов с 10:00 до 22:00 Приём 24/7
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КОНТАКТЫ
Сравнение
0
Избранное
0
Личный кабинет
Вход
Регистрация
+7 926 721-53-30
Отдел продаж
+7 916 043-77-63
Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 Приём 24/7
+7 916 043-77-63
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Нормальная кожа
Зрелая кожа
Жирная | Проблемная кожа
Комбинированная кожа
Сухая кожа
Чувствительная кожа
ТИП КОЖИ ЛИЦА
ГЛАЗА | ГУБЫ
Бальзам
CC крем / BB крем
Гель
Крем
Лосьон
Маска
Масло
Мицеллярная вода
Молочко
Мыло жидкое
Пенка
Пилинг
Скраб
Сыворотка
Термальная вода
Тоник
Флюид
Эмульсия
Энзимная пудра
ТИПЫ СРЕДСТВ
Восстановление
Омоложение
Очищение
Питание
Солнцезащита лица
Увлажнение
ПРОЦЕДУРЫ
Акне / Угри
Кожа вокруг глаз
Купероз
Морщины
Пигментация
Поврежденная кожа
Расширенные поры
Чёрные точки
Шелушение
ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА
ЛИЦО
Бёдра / Ягодицы
Для ног
Для рук
Живот
Зона декольте | Шея
Спина
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гель
Защита от солнца
Концентрат
Крем
Лосьон
Маска
Масло
Молочко
Мыло / Жидкое мыло
Обертывание
Парафин косметический
Скраб
Флюид
Эмульсия
Энзимная пудра
ТИПЫ СРЕДСТВ
Анестетики | Анестезия
Аксессуары | Расходные материалы
Воск для депиляции
Воскоплавы
Наборы для депиляции
Сахарная паста / Шугаринг
Средства "до" депиляции
Средства "после" депиляции
Тальк
ДЕПИЛЯЦИЯ | ШУГАРИНГ
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Рубцы и растяжки
Сосудистые звездочки
Целлюлит
ПРОБЛЕМЫ ТЕЛА
ТЕЛО
Вьющиеся
Жирные
Непослушные
Все типы волос | Нормальные
Окрашенные
Секущиеся
Сухие | Поврежденные
Тонкие | Ломкие
ТИП ВОЛОСА
Кондиционер | Бальзам
Краска для волос | Обесцвечивание
Маска для волос
Скраб для кожи головы
Стайлинг | Укладка
Сыворотка | Концентрат
Усилитель роста волос
Шампунь
ТИПЫ СРЕДСТВ
Выпадение волос
Перхоть | Себорея
Чувствительная кожа головы
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ ГОЛОВЫ
ВОЛОСЫ
БИОДОБАВКИ
АКСУССУАРЫ
ВОСКОПЛАВЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
HISTAN | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
BASIC | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
HISIRIS | ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
FACE SPECIAL CARE
EYE LIFE GOLDEN CODE
BIO HLS | БИО СТИМУЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
VITAMIN С | ВИТАМИН С
HISTOMER | ХИСТОМЕР
Lamic Cosmetici | Ламик косметик
ARAVIA Laboratories
ARAVIA Organic
ARAVIA Professional
ARAVIA НАБОРЫ КОСМЕТИКИ
SE COSMETICS
ARAVIA | АРАВИЯ
ASTRUM | АСТРУМ
BIO-REX | БИО-РЕКС
ARGABETA - НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ
BARBER POLE
DIKSO BLONDE
DIKSONATURA
DIKSOPLEX Лечение и защита волос
FORMULA WASH
KEIRAS
KEIRAS URBAN BARRIER LINE
LUXURY CAVIAR
STAYLING СТАЙЛИНГ
Лечебные ампулы
Маски, Сыворотки, Бальзамы
Окрашивание волос
Шампуни ONE`S , DIKSON TREAT
Шампунь особого назначения
Шампунь серия S / Маски серия M
Dikson | Диксон
3D HYALU FILL
ACNON
AROME ESSENCE
BIOPLASMA
CITY NAP
COLLAGEN ELASTIN
SUN CARE
VITAMIN E
GIGI | ДЖИДЖИ
Pampas | Пампас
POGO | ПОГО
NeosBioLab | НеосБиоЛаб
Neoleor | Неолеор
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Каталог товаров
Нормальная кожа
Зрелая кожа
Жирная | Проблемная кожа
Комбинированная кожа
Сухая кожа
Чувствительная кожа
ТИП КОЖИ ЛИЦА
ГЛАЗА | ГУБЫ
Бальзам
CC крем / BB крем
Гель
Крем
Лосьон
Маска
Масло
Мицеллярная вода
Молочко
Мыло жидкое
Пенка
Пилинг
Скраб
Сыворотка
Термальная вода
Тоник
Флюид
Эмульсия
Энзимная пудра
ТИПЫ СРЕДСТВ
Восстановление
Омоложение
Очищение
Питание
Солнцезащита лица
Увлажнение
ПРОЦЕДУРЫ
Акне / Угри
Кожа вокруг глаз
Купероз
Морщины
Пигментация
Поврежденная кожа
Расширенные поры
Чёрные точки
Шелушение
ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА
ЛИЦО
Бёдра / Ягодицы
Для ног
Для рук
Живот
Зона декольте | Шея
Спина
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гель
Защита от солнца
Концентрат
Крем
Лосьон
Маска
Масло
Молочко
Мыло / Жидкое мыло
Обертывание
Парафин косметический
Скраб
Флюид
Эмульсия
Энзимная пудра
ТИПЫ СРЕДСТВ
Анестетики | Анестезия
Аксессуары | Расходные материалы
Воск для депиляции
Воскоплавы
Наборы для депиляции
Сахарная паста / Шугаринг
Средства "до" депиляции
Средства "после" депиляции
Тальк
ДЕПИЛЯЦИЯ | ШУГАРИНГ
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Рубцы и растяжки
Сосудистые звездочки
Целлюлит
ПРОБЛЕМЫ ТЕЛА
ТЕЛО
Вьющиеся
Жирные
Непослушные
Все типы волос | Нормальные
Окрашенные
Секущиеся
Сухие | Поврежденные
Тонкие | Ломкие
ТИП ВОЛОСА
Кондиционер | Бальзам
Краска для волос | Обесцвечивание
Маска для волос
Скраб для кожи головы
Стайлинг | Укладка
Сыворотка | Концентрат
Усилитель роста волос
Шампунь
ТИПЫ СРЕДСТВ
Выпадение волос
Перхоть | Себорея
Чувствительная кожа головы
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ ГОЛОВЫ
ВОЛОСЫ
БИОДОБАВКИ
АКСУССУАРЫ
ВОСКОПЛАВЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
HISTAN | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
BASIC | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
HISIRIS | ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
FACE SPECIAL CARE
EYE LIFE GOLDEN CODE
BIO HLS | БИО СТИМУЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
VITAMIN С | ВИТАМИН С
HISTOMER | ХИСТОМЕР
Lamic Cosmetici | Ламик косметик
ARAVIA Laboratories
ARAVIA Organic
ARAVIA Professional
ARAVIA НАБОРЫ КОСМЕТИКИ
SE COSMETICS
ARAVIA | АРАВИЯ
ASTRUM | АСТРУМ
BIO-REX | БИО-РЕКС
ARGABETA - НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ
BARBER POLE
DIKSO BLONDE
DIKSONATURA
DIKSOPLEX Лечение и защита волос
FORMULA WASH
KEIRAS
KEIRAS URBAN BARRIER LINE
LUXURY CAVIAR
STAYLING СТАЙЛИНГ
Лечебные ампулы
Маски, Сыворотки, Бальзамы
Окрашивание волос
Шампуни ONE`S , DIKSON TREAT
Шампунь особого назначения
Шампунь серия S / Маски серия M
Dikson | Диксон
3D HYALU FILL
ACNON
AROME ESSENCE
BIOPLASMA
CITY NAP
COLLAGEN ELASTIN
SUN CARE
VITAMIN E
GIGI | ДЖИДЖИ
Pampas | Пампас
POGO | ПОГО
NeosBioLab | НеосБиоЛаб
Neoleor | Неолеор
БРЕНДЫ
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Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
2 850
Р
Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
3 330
Р
Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
3 910
Р
Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
3 670
Р
Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
2 250
Р
FAQ
Вопросы и ответы
Гарантия
Гарантия на все товары от производителя. Срок гарантии, при её наличии, указан на странице товара.
Можно ли вернуть товар со вскрытой упаковкой?
Нет, если потребитель имел возможность произвести внешний осмотр товара без вскрытия такой упаковки. Только не вскрытый товар.
ABOUT
Контактная информация POINT-BEAUTY
+7 926-721-53-30
info@point-beauty.ru
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Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
2 850
Р
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Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
3 330
Р
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Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
3 910
Р
В наличии
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Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
3 670
Р
В наличии
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Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
2 250
Р
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−40%
Шампунь тонизирующий со стволовыми клетками / Shampoo Age Protection | DIKSON
883
Р
−354
Р
529
Р
В наличии
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−40%
Шампунь с пантенолом (Panthenol) и витамином E для ежедневного применения / Keiras Shampoo Ogni Giorno | DIKSON
762
Р
−305
Р
457
Р
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−15%
Хит продаж
Увлажняющий кондиционер для поврежденных, длинных, непослушных, после химической обработки /FORMULA WASH CONDITIONER | DIKSON
2
1 430
Р
−214
Р
1 216
Р
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70227 GIGI Pink Beach Bag Сумка Пляжная розовая
2 300
Р
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Новый
11567 NP Сумка - косметичка с ручкой на молнии NP
1 250
Р
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Нагреватель для картриджей с термостатом ( воскоплав для депиляции ), ARAVIA Professional | ARAVIA
2 250
Р
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ POGO С АРОМАТОМ МЯТЫ, 4,25 гр | POGO
395
Р
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Шампунь с Тимьяном для нормальных волос /shampoo-all hair types | DIKSON
1 883
Р
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Маска с экстрактом безсметртника и липы для сухих волос /Dikson Natura Maschera Secchi | DIKSON
2 397
Р
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Питательная маска для волос/Argabeta Mask / DIKSON
1 742
Р
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Защитное профессиональное средство №1 / Dikso Plex Shield | DIKSON
11 356
Р
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Хит продаж
Крем - Cыворотка с гиалуроновой кислотой 50 мл Hyaluronic Сream-Serum | NeosBioLab
2 235
Р
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Нагреватель с термостатом ( воскоплав для депиляции ) 500 мл, ARAVIA Professional | ARAVIA
2 400
Р
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17 марта 2020
Демакияж в радость! 2 новинки от ARAVIA Professional
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17 марта 2020
Красота и защита от солнца: новинка ARAVIA Laboratories с SPF 50. Максимум защиты от УФ-излучения и активное увлажнение.
17 марта 2020
Шоколадный соблазн: новый скраб ARAVIA Laboratories. Пленительный аромат шоколада и гладкая кожа.
13 марта 2020
Магия: купить 5 экспресс-масок для лица ARAVIA Professional
13 марта 2020
ARAVIA Laboratories — это простой, эффективный и доступный уход за кожей лица и тела.
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Суждение, что красота есть нечто поверхностное, — есть поверхностное суждение. (Спенсер Г.)
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