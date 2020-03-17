Гарантия на все товары от производителя. Срок гарантии, при её наличии, указан на странице товара.

Можно ли вернуть товар со вскрытой упаковкой?

Нет, если потребитель имел возможность произвести внешний осмотр товара без вскрытия такой упаковки. Только не вскрытый товар.