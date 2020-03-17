Каталог товаров
+7 926 721-53-30
Отдел продаж
+7 916 043-77-63
Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 Приём 24/7
Поиск
Личный кабинет
Сравнение0
Избранное0
0
    Сравнение0
    Избранное0
    Личный кабинет
    +7 926 721-53-30
    Отдел продаж
    +7 916 043-77-63
    Отдел продаж
    Режим работы:
    Обработка заказов с 10:00 до 22:00 Приём 24/7
    +7 916 043-77-63
    Отдел продаж
    Посмотреть все результаты
    0Корзина 0 Рпуста

    Товары в корзине

      Итого:
      0 Р
      Оформить заказ
        MENU
        Каталог товаров
        PRODUCTS
        Новинки
        Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        2 850 Р
        Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        3 330 Р
        Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
        3 910 Р
        Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
        Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
        3 670 Р
        Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
        2 250 Р
        FAQ
        Вопросы и ответы
        • Гарантия
          Гарантия на все товары от производителя. Срок гарантии, при её наличии, указан на странице товара.
        • Можно ли вернуть товар со вскрытой упаковкой?
          Нет, если потребитель имел возможность произвести внешний осмотр товара без вскрытия такой упаковки. Только не вскрытый товар.
        ABOUT
        Контактная информация POINT-BEAUTY

        +7 926-721-53-30

        SLIDER
        BANNER-3
        PRODUCTS
        Новинки
        Распродажа
        Интересные
        Рекомендуемые
        Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный спрей для волос SPF 15 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        2 850 Р
        В наличии
        Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный регенерирующий крем SPF80 Histomer Histan 100 мл | HISTOMER
        3 330 Р
        В наличии
        Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный крем - слимминг для тела SPF 30 Histomer Histan 200 мл | HISTOMER
        3 910 Р
        В наличии
        Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
        Солнцезащитный крем - слимминг SPF 15 Histomer Histan 200 мл / HISTOMER
        3 670 Р
        В наличии
        Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
        Солнцезащитный крем - бальзам для губ SPF 50+ Histomer Histan 15 мл | HISTOMER
        2 250 Р
        В наличии
        −40%
        Шампунь тонизирующий со стволовыми клетками / Shampoo Age Protection | DIKSON
        Шампунь тонизирующий со стволовыми клетками / Shampoo Age Protection | DIKSON
        883 Р
        −354 Р
        529 Р
        В наличии
        −40%
        Шампунь с пантенолом (Panthenol) и витамином E для ежедневного применения / Keiras Shampoo Ogni Giorno | DIKSON
        Шампунь с пантенолом (Panthenol) и витамином E для ежедневного применения / Keiras Shampoo Ogni Giorno | DIKSON
        762 Р
        −305 Р
        457 Р
        В наличии
        −15%
        Хит продаж
        Увлажняющий кондиционер для поврежденных, длинных, непослушных, после химической обработки /FORMULA WASH CONDITIONER | DIKSON
        Увлажняющий кондиционер для поврежденных, длинных, непослушных, после химической обработки /FORMULA WASH CONDITIONER | DIKSON
        2
        1 430 Р
        −214 Р
        1 216 Р
        В наличии
        70227 GIGI Pink Beach Bag Сумка Пляжная розовая
        70227 GIGI Pink Beach Bag Сумка Пляжная розовая
        2 300 Р
        В наличии
        Новый
        11567 NP Сумка - косметичка с ручкой на молнии NP
        11567 NP Сумка - косметичка с ручкой на молнии NP
        1 250 Р
        В наличии
        Нагреватель для картриджей с термостатом ( воскоплав для депиляции ), ARAVIA Professional | ARAVIA
        Нагреватель для картриджей с термостатом ( воскоплав для депиляции ), ARAVIA Professional | ARAVIA
        2 250 Р
        В наличии
        БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ POGO С АРОМАТОМ МЯТЫ, 4,25 гр | POGO
        БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ POGO С АРОМАТОМ МЯТЫ, 4,25 гр | POGO
        395 Р
        В наличии
        Шампунь с Тимьяном для нормальных волос /shampoo-all hair types | DIKSON
        Шампунь с Тимьяном для нормальных волос /shampoo-all hair types | DIKSON
        1 883 Р
        В наличии
        Маска с экстрактом безсметртника и липы для сухих волос /Dikson Natura Maschera Secchi | DIKSON
        Маска с экстрактом безсметртника и липы для сухих волос /Dikson Natura Maschera Secchi | DIKSON
        2 397 Р
        В наличии
        Питательная маска для волос/Argabeta Mask / DIKSON
        Питательная маска для волос/Argabeta Mask / DIKSON
        1 742 Р
        В наличии
        Защитное профессиональное средство №1 / Dikso Plex Shield | DIKSON
        Защитное профессиональное средство №1 / Dikso Plex Shield | DIKSON
        11 356 Р
        В наличии
        Хит продаж
        Крем - Cыворотка с гиалуроновой кислотой 50 мл Hyaluronic Сream-Serum | NeosBioLab
        Крем - Cыворотка с гиалуроновой кислотой 50 мл Hyaluronic Сream-Serum | NeosBioLab
        2 235 Р
        В наличии
        Нагреватель с термостатом ( воскоплав для депиляции ) 500 мл, ARAVIA Professional | ARAVIA
        Нагреватель с термостатом ( воскоплав для депиляции ) 500 мл, ARAVIA Professional | ARAVIA
        2 400 Р
        В наличии
        NEWS

        Новости

        все записи
        17 марта 2020
        Демакияж в радость! 2 новинки от ARAVIA Professional
        Читать далее
        17 марта 2020Красота и защита от солнца: новинка ARAVIA Laboratories с SPF 50. Максимум защиты от УФ-излучения и активное увлажнение.
        17 марта 2020Шоколадный соблазн: новый скраб ARAVIA Laboratories. Пленительный аромат шоколада и гладкая кожа.
        13 марта 2020Магия: купить 5 экспресс-масок для лица ARAVIA Professional
        13 марта 2020ARAVIA Laboratories — это простой, эффективный и доступный уход за кожей лица и тела.
        SUBSCRIBE
        Горячие скидки только для особых
        Все наши подписчики получают первыми информацию о закрытых скидка и распродаж
        FEATURES

        Лучший предложения

        Хотите отправить красивый подарок? Point-Beauty сделает все за вас!

        Гарантия лучших цен

        Экономим ваши деньги.

        Сертификат качества

        Сертификат качества и соответствия на товар.
        Закрыть окно
        (Окно закроется через сек.)
        Количество: 1
        Перейти в корзину
        наверх

        Контакты

        +7 926 721 53 30
        +7 916 043 77 63
        Пн, Вт, Чт, Пт
        9:30—24:00
        info@point-beauty.ru
        www.point-beauty.ru

        Компания

        Информация

        Суждение, что красота есть нечто поверхностное, — есть поверхностное суждение. (Спенсер Г.)

        Мы в сети

        © 2020 www.point-beauty.ru Магазин профессиональной косметики POINT- BEAUTY.RU все права защищены 2020.
        Наличные
        Оплата по счету
        Банк Тинькофф
        Эквайринг Сбербанка
        Сравнение0СравнениеИзбранное0Избранное
        0Корзина0 Р